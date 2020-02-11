نتنياهو ردا على عباس: "صفقة القرن" أفضل خطة لإسرائيل والفلسطينيين

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول الخطة الأمريكية للسلام، معتبرا إياها أفضل خطة بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين.

وقال نتنياهو أثناء تجمع لأنصار حزبه أقيم في مدينة بات يام، اليوم الثلاثاء، مخاطبا عباس، إن "هذه الخطة تعترف بالواقع وحقوق الشعب الإسرائيلي، وهذا ما ترفض الاعتراف به دائما".

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وأضاف أن "هذه هي أفضل خطة للشرق الأوسط ودولة إسرائيل والفلسطينيين".

ويأتي ذلك بعد أن جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي تأكيده على رفض خطة ترامب، قائلا إنها تخالف الشرعية الدولية وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وفي شأن آخر، علق نتنياهو على تصريحات منافسه السياسي الرئيسي، زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، الذي أعلن رفضه تشكيل حكومة ائتلافية مع "القائمة المشتركة" للأحزاب العربية.

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وقال نتنياهو إن غانتس "يواصل تضليل المجتمع"، وهو لن يتمكن من تشكيل حكومة بدون "القائمة المشتركة"، ملمحا إلى ضعف ائتلاف (أزرق-أبيض) بدون العرب، مقارنة بحزب الليكود الذي يتزعمه، ويرجح أن يحصل على أغلبية الأصوات في الانتخابات القادمة بدعم من الأحزاب اليمينية.

وأضاف أن "ناخبي أزرق أبيض ينتقلون إلى الليكود لأنهم يعرفون أن الليكود فقط، وبقيادتي، سيتمكن من تشكيل حكومة يمينية قوية وآمنة لإسرائيل".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية