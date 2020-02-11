 
مباشر

قصة الطيار السوري الذي نجا من "داعش" عام 2017 في دير الزور وقتل بمعارك إدلب (صور+فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n93b

ذكر ناشطون سوريون أن قائد المروحية التابعة للقوات الحكومية السورية التي أسقطت اليوم الثلاثاء في منطقة إدلب على يد التشكيلات المسلحة سبق أن نجا بعد استهداف طائرته في حادث آخر.

وأوضح أحد الحسابات الإخبارية السورية في موقع "فيسبوك" أن العقيد في الجيش السوري، عيسى عز الدين، الذي ينحدر من قرية الروضة في محافظة حمص، نجا في وقت سابق بعد استهداف طائرته من قبل تنظيم "داعش"، دون تقديم تفاصيل أخرى عنه.

وتداول ناشطون سوريون في يونيو 2017 تقارير قالت إن عز الدين استطاع أن يهبط بطائرته في القامشلي بعد استهدافها في دير الزور من قبل "داعش".

وذكر الناشطون حينها أن الطيار "البطل" تمكن من السيطرة على الطائرة ليصل بها إلى القامشلي، حتى لا يظفر الدواعش بمجسمها.

إقرأ المزيد
مقتل طاقم مروحية للجيش السوري أسقطت في إدلب (صور)
مقتل طاقم مروحية للجيش السوري أسقطت في إدلب (صور)

وانتشرت في "فيسبوك" آنذاك صور لعز الدين والطائرة العسكرية المصابة بنيران "داعش"، فيما لفتت التقارير إلى أن الطيار السوري كان بخير بعد الحادث.

وأعلنت مصادر، عدة تابعة للفصائل المسلحة المعارضة في سوريا، الثلاثاء، أن قواتها أسقطت مروحية عسكرية تابعة للجيش السوري، على أطراف بلدة قميناس بريف إدلب، مؤكدة مقتل طاقمها على الفور قبل تحطمها على الأرض.

ولاحقا، أكدت وزارة الدفاع التركية أن مسلحين مدعومين من جانبها، أسقطوا مروحية للقوات السورية الحكومية في منطقة إدلب مع بدء الهجوم على الجيش السوري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين