تحركات سعودية رسمية لإيجاد عقار ضد "كورونا" الجديد

أفاد مصدر في وزارة الصحة السعودية، لصحيفة "سبق"، اليوم الثلاثاء، بأن الوزارة تجري أبحاثا متقدمة من أجل إيجاد عقار ضد فيروس "كورونا" الجديد، الذي تسبب في حالة من الهلع في العالم.

وقال المصدر إن "وزارة الصحة تواصل التنسيق مع الجهات المختبرية في العالم للوصول إلى نتائج دقيقة وناجحة تكلل تلك الجهود الطبية".

إقرأ المزيد

وأضاف أن مكونات اللقاح قد تكون قريبة من اللقاح الذي كافحت به الدول فيروس "سارس".

ولفت المصدر، إلى أن اللقاحات تأخذ مدة حددها بالأشهر لأغراض الاختبار والتأكد من فعالية اللقاح، حتى يتم التوصل إلى نتيجة دقيقة تقضي على الفيروس.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة السعودية، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في المملكة، مشيرا إلى مواصلة العمل على منع وصول المرض للبلاد.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إلى أن المركز يواصل متابعته لمستجدات فيروس "كورونا"، والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل معه، والتصدي له من خلال اتخاذ عدد من الخطوات الوقائية.

المصدر: صحيفة "سبق" + "واس"