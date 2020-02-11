جملة تثير ضحك الرئيس المصري بشكل ملفت خلال مؤتمر دولي

أثارت جملة قيلت في مؤتمر صحفي دولي للبترول، ضحك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال التعليق على حضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة ديلي ميل.

وأثار الإعلامي أسامة كمال، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، ضحك الرئيس المصري عندما تحدث عن حضور رئيس مؤسسة ديلي ميل قائلا: "عايزين نشوف الديلي ميل هتكتب إيه عن مصر؟ هما نشفوا ريقنا سنتين ورا بعض لكن هنشوف هيكتبوا إيه عن مصر؟".

وافتتح الرئيس المصري فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" في دورته الرابعة، والذي يعقد خلال الفترة من 11-13 فبراير الجاري تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية