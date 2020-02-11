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مندوب إسرائيل: لا فرص للسلام ما دام عباس في السلطة

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مندوب إسرائيل: لا فرص للسلام ما دام عباس في السلطة
AFP Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون
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قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إنه لا توجد هناك فرص للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين ما دام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السلطة.

وأشار دانون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط، المعروفة بـ "صفقة القرن"، اليوم الثلاثاء، إلى أن "إسرائيل والفلسطينيين لن يتمكنوا من التحرك إلى الأمام، إلا بعد أن يتنحى (عباس)".

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وأضاف دانون أن محمود عباس "لا يمكنه أن يكون شريكا من أجل السلام الحقيقي"، معتبرا أن الرئيس الفلسطيني "غير جدي بشأن المفاوضات أو السلام".

وقال دانون إن عباس "جاء إلى هنا لصرف الانتباه عن عدم رغبته في التفاوض"، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني يزور الولايات المتحدة بشكل منتظم للتحدث في الأمم المتحدة، لكنه لم يلتق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ 10 سنوات.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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