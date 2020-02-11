لبنان.. مسلح يقتحم مخفرا لقوى الأمن الداخلي جنوب بيروت ويقتل نقيبا وعسكريين (صور + فيديو)

قال مراسل RT في بيروت، إن مسلحا اقتحم مخفرا لقوى الأمن الداخلي جنوب بيروت، وقتل نقيبا وعسكريين اثنين.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن ضابطا وعنصرا في قوى الأمن الداخلي اللبناني، قتلا إثر اقتحام مسلح لمركز عملهما في منطقة الأوزاعي، جنوب العاصمة بيروت.

وأضافت الوكالة أن هدف مطلق النار على آمر الفصيلة وبعض العسكريين، كان اقتحام المركز لإطلاق سراح بعض الموقوفين.

اطلاق النار على آمر فصيلة الاوزاعي، داخل مكتبه واصابته اصابة حرجة، بالاضافة الى اثنين من العسكريين نقلوا جميعا الى مستشفى الزهراء

وانتحار مطلق النار وهو أخ احد الموقوفين في الفصيلة من ال الحسن الذي لاذ بالفرار من النظارة وهروب المساجين



وهناك انباء عن إستشهاد النقيب وعسكري آخر pic.twitter.com/G4hROyDDvH — ‏﮼حسن،الدّر (@DorHasan) February 11, 2020

ملخص ما حصل في فصيلة الاوزاعي بحسب عدد من الافادات

بعد دخول المدعو حسن الحسين سوري الجنسية لفصيلة الاوزاعي للسؤال عن اخيه الموقوف ، تلاسن مع شرطي فقام بسحب مسدس الشرطي من على خاصرته وقام باطلاق النار ، حيث اصاب كل من النقيب جلال شريف والشرطي زياد العطار والشرطي علي امهز pic.twitter.com/5FkhGNcgC1 — ام علي (@ND0S31ii49GjbGN) February 11, 2020

وقال نشطاء على "تويتر" إن النقيب الذي فارق الحياة، يدعى جلال شريف، كما نشروا صورة له برفقة ابنيه.

فاتورة الدم المفتوحة..



النقيب جلال شريف في #قوى_الامن يستشهد بعد تعرضه لإطلاق النار من أحد حاملي السلاح المتفلّت بمخفر في محلّة الأوزاعي. الحادث أدّى إلى إصابة عنصرَين آخرَين: الشرطي زياد العطار، والشرطي علي أمهز. الرحمة للشهَداء.. pic.twitter.com/qMAUtWD4F0 — layal jradi (@layalKjradi) February 11, 2020

النقيب الشهيد جلال علي شريف .. آمر فصيلة الاوزاعي . pic.twitter.com/TKSCyqfNlU — |||غفران سلامي (@Ghoufra34230141) February 11, 2020

#النقيب_شريف

امر فصيلة الأوزاعي..

ضحية الفلتان الأمني في البلد المنهوب. الذي تمتد يد المسؤولين فيه يومياً على أموال الفقراء والعسكريين. 😥 pic.twitter.com/zSfyPAP7pW — غاندي (@xs8aq5iIxP5JyvE) February 11, 2020

المصدر: RT