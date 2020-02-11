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لبنان.. مسلح يقتحم مخفرا لقوى الأمن الداخلي جنوب بيروت ويقتل نقيبا وعسكريين (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. مسلح يقتحم مخفرا لقوى الأمن الداخلي جنوب بيروت ويقتل نقيبا وعسكريين (صور + فيديو)
Reuters / Mohamed Azakir
رجل أمن في لبنان
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قال مراسل RT في بيروت، إن مسلحا اقتحم مخفرا لقوى الأمن الداخلي جنوب بيروت، وقتل نقيبا وعسكريين اثنين.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن ضابطا وعنصرا في قوى الأمن الداخلي اللبناني، قتلا إثر اقتحام مسلح لمركز عملهما في منطقة الأوزاعي، جنوب العاصمة بيروت.

وأضافت الوكالة أن هدف مطلق النار على آمر الفصيلة وبعض العسكريين، كان اقتحام المركز لإطلاق سراح بعض الموقوفين.

وقال نشطاء على "تويتر" إن النقيب الذي فارق الحياة، يدعى جلال شريف، كما نشروا صورة له برفقة ابنيه.

المصدر: RT

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