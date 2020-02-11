"رويترز": الرئيس السوداني السابق عمر البشير يرفض التعامل مع الجنائية الدولية ويصفها بالمسيسة

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ويصفها بالمسيسة.

وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل RT في الخرطوم، إن الحكومة السودانية والمتمردين اتفقوا على مثول المتورطين بجرائم حرب في دارفور، أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وصرح وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، بأن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا، على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، قد حثت حكومة السودان على ضمان تقديم المتهمين الخمسة بارتكاب جرائم الحرب في دارفور، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير، إلى العدالة.

ويواجه الرئيس السوداني السابق اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003.

المصدر: وكالات