نتنياهو يتعهد بمعاقبة متطرفين يهود اعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين في الجليل الأعلى

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمعاقبة المتطرفين اليهود، الذين خربوا عشرات السيارات في قرية الجش بمنطقة الجليل الأعلى، كاتبين شعارات عنصرية على المركبات.

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وقال نتنياهو، في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء ونقله المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: "أدين بشدة خط الكتابات المسيئة وإعطاب الممتلكات الخاصة، (أدين) ما تم القيام به في قرية الجش الليلة الماضية".

وأضاف نتنياهو: "سنلقي القبض على مخالفي القانون وسنستنفذ تطبيق أحكام القانون معهم. لن نقبل بارتكاب أي اعتداءات على مواطنينا".

وقد أقدم متطرفون إسرائيليون، فجر اليوم الثلاثاء، على إعطاب إطارات عشرات السيارات وخط شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين، في قرية الجش الواقعة داخل الخط الأخضر.

ونقلت مواقع فلسطينية عن مواطني القرية، قولهم إن المتطرفين التابعين لعصابة "تدفيع الثمن" اعتدوا على عشرات السيارات "وقاموا بثقب إطاراتها، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على البنايات، منها "استيقظوا يا يهود" و"أوقفوا الانصهار والاندماج".

المصدر: RT + وكالات