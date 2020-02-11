السودان.. اتفاق بين الحكومة والمتمردين على مثول المتورطين بجرائم حرب في دارفور أمام الجنائية الدولية

قال مراسل RT في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السودانية والمتمردين اتفقوا على مثول المتورطين بجرائم حرب في دارفور، أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، في تصريح لوكالة "رويترز" بأن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا، على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولم يذكر فيصل محمد صالح، الرئيس السابق عمر البشير المطلوب لدى الجنائية الدولية، بالاسم.

ويواجه الرئيس السوداني السابق اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003.

التعايشي: الاتفاق حول اربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور اولها مثول الذين صدرت في حقهم اوامر القبض امام المحكمة الجنائية الدولية، آلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، آلية العدالة التقليدية وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحةhttps://t.co/nTcRC8okRD#سونا#السودانpic.twitter.com/QA4A7h3Yvc — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) February 11, 2020

من جانبها، أعلنت المحكمة أنها لا تستطيع تأكيد نبأ اتخاذ السلطات السودانية قرارا بشأن مثول المطلوبين بسبب جريمة القتل الجماعية في دارفور، بمن فيهم البشير، أمام قضاتها.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن متحدث باسم المحكمة قوله: "لقد قرأنا تقارير حول ذلك في نشرات إخبارية ونحاول الحصول على تأكيد عليها، لكن لا توجد لدينا في الوقت الحالي أي معلومات بهذا الخصوص".

هذا، وقالت منظمة العفو الدولية إنها تتحقق من التقارير التي تحدثت عن أن السلطات الانتقالية في السودان وافقت على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت في تغريدة عبر "تويتر"، إلى أن ضحايا الفظائع التي ارتكبت في دارفور انتظروا هذه اللحظة لوقت طويل، لأن البشير كان هاربا من العدالة الدولية لأكثر من عشر سنوات.

*Breaking*



We’re verifying reports that #Sudan’s transitional authorities have agreed to hand Omar Al-Bashir to the ICC. Victims of Darfur atrocities have waited for this moment for so long because Bashir has been a fugitive from international justice for more than 10 years. — Amnesty International (@amnesty) February 11, 2020

المصدر: RT + رويترز