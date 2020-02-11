كاميرات مراقبة توثق إعطاب عصابات "تدفيع الثمن" لسيارات الفلسطينيين

وثق مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أفراد من عصابة "تدفيع الثمن" الإسرائيلية، بإعطاب إطارات عشرات سيارات الفلسطينيين، وخط شعارات عنصرية معادية لهم.

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وجرت أحداث الواقعة في قرية الجش بمنطقة الجليل الأعلى داخل الخط الأخضر، حيث كتب المخربون عبارات (استيقظوا يا يهود) و(أوقفوا الانصهار والاندماج) على جدران مسجد وبنايات القرية، فضلا عن إعطابهم لعشرات السيارات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها استنفرت قواتها إلى القرية، حيث شرعت بجمع الأدلة من موقع الجريمة، وفتحت تحقيقا في ملابسات جريمة الكراهية دون أن تنفذ أي اعتقالات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها متطرفون على ممتلكات الأهالي في قرية الجش وقرى الجليل الأعلى.

المصدر: RT + وكالات