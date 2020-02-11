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البنتاغون: مصر تواجه العديد من المشاكل بسبب موقعها الجغرافي

أخبار العالم العربي

البنتاغون: مصر تواجه العديد من المشاكل بسبب موقعها الجغرافي
Reuters
سيناء
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قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، إن مصر تحتل موقعا استراتيجيا شديد الأهمية، بين إفريقيا والشرق، تسبب في مواجهتها العديد من المشكلات ومنها سيناء.

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وأضاف ماكينزي، في حديث مع قناة "إكسترا نيوز" المصرية الفضائية، مساء الاثنين، أن بلاده "تعمل عن قرب مع مصر من أجل تحسين قدرات مكافحة الإرهاب وضمان أداء العمليات القتالية، التي تقلل من حجم ومستوى الهجمات في سيناء وداخل مصر".

وقال ماكينزي إنه يزور مصر، لتبادل الرؤى مع القيادات العليا في مصر، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال العسكرية مفتوحة، على الرغم من وجود القنوات الدبلوماسية والسياسية.

وكان ماكينزي قد التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، في القاهرة الشهر الماضي، حيث تناول اللقاء، الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط.

المصدر: الشروق + الوطن

 

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