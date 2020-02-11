السعودية تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بـ"كورونا" الجديد

أكد مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في المملكة، مشيرا إلى مواصلة العمل على منع وصول المرض للبلاد.

بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد داخل المملكة ، ويتم تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة. pic.twitter.com/i5x67g8xBo — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 11, 2020

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن المركز يواصل متابعته لمستجدات فيروس "كورونا"، والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل معه، والتصدي له من خلال اتخاذ عدد من الخطوات الوقائية.

وأشارت الوكالة السعودية، إلى أن مركز القيادة والتحكم يعد مقرا لعمليات طوارئ الصحة العامة في المملكة، تشرف عليه وزارة الصحة بالتعاون مع إدارات الوزارة والإدارات الصحية في جميع مناطق المملكة، وبالتعاون أيضا مع متخصصين محليين وعالميين.

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وأضافت "واس" أن المركز يتولى التواصل الدائم مع المنظمات الدولية لضمان الاستعداد التام وسرعة مواجهة كل ما يهدد الصحة العامة بـ"أعلى كفاءة".

إلى ذلك، أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، أن فيروس "كورونا" الجديد، يعد تهديدا خطيرا للعالم، داعيا للتضامن السياسي والعلمي والمالي لمواجهة "عدو مشترك"

وقال في افتتاح المنتدى العالمي للأبحاث والابتكار الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية على مدى يومين في جنيف، إن "إن فيروس كورونا أصاب حتى الآن 42708 شخصا، وأودى بحياة 1017 شخصا في الصين، كما أصاب 993 شخصا خارج الصين وأودى بحياة حالة واحدة".

وأكد غبريسوس ضرورة التضامن العلمي في ظل عدم وجود لقاح يمنع عدوى كورونا أو يعالجها.

وطالب المسؤول الأممي، الخبراء والعلماء الـ 400 المشاركين في المنتدى لوضع خارطة طريق والاتفاق على خطة علمية يجتمع حولها الباحثين والمانحين.

المصدر: وكالات