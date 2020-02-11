مقتل طاقم مروحية للجيش السوري أسقطت في إدلب (صور)

أكد قائد ميداني سوري، مقتل طاقم المروحية العسكرية المكون من 4 أشخاص، في عملية إسقاط للطائرة في ريف إدلب اليوم الثلاثاء، على يد مسلحين، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

كما أكدت مصادر محلية وصفحات إخبارية سورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقتل 4 أشخاص في تحطم المروحية العسكرية السورية.

في غضون ذلك، نشرت إحدى الصفحات الإخبارية المحلية أسماء القتلى الـ4، وهم العقيد عيسى عز الدين والطيار النقيب علي رزق الحلاق وبشار سمرة وسليمان حمدان.

وأعلنت مصادر عدة تابعة للفصائل المسلحة المعارضة في سوريا، الثلاثاء، أن قواتها أسقطت مروحية عسكرية تابعة للجيش السوري، على أطراف بلدة قميناس بريف إدلب، مؤكدة مقتل طاقمها على الفور قبل تحطمها على الأرض.

ولاحقا، أكدت وزارة الدفاع التركية أن مسلحين مدعومين من جانبها، أسقطوا مروحية للقوات السورية الحكومية في منطقة إدلب مع بدء الهجوم على الجيش السوري.

المصدر: سبوتنيك + مواقع التواصل الاجتماعي