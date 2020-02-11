نائب لبناني يعلق من المستشفى على حادثة ضربه من قبل محتجين

أكد النائب اللبناني سليم سعادة، أنه بحالة جيدة، وذلك في معرض تعليقه على تعرضه لاعتداء من جانب محتجين أوقفوا موكبه، في محاولة منهم لمنعه من حضور جلسة نيابية لمنح الثقة للحكومة.

وقال النائب سعادة اليوم الثلاثاء، عبر حسابه في "تويتر" مرفقا بفيديو له من داخل المستشفى: "أنا منيح وشكرا للجميع لمحبة الناس كلها سوا شكرا".

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النائب #سليم_سعادة: انا منيح و شكرا للجميع لمحبة الناس كلها سوا شكرا #متضامن_مع_سليم_سعادةpic.twitter.com/ixtBcjBUoK — Salim Saadeh سليم سعادة (@SalimSaadeh) February 11, 2020

واحتشد آلاف المتظاهرين اليوم، أمام مبنى البرلمان اللبناني وسط العاصمة بيروت، في محاولة لمنع النواب من حضور الجلسة النيابية العامة المقررة لمنح الثقة للحكومة، وترافقت الاحتجاجات مع مواجهات مع قوى الأمن، أسفرت عن سقوط جرحى.

المصدر: وكالات