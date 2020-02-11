 
مباشر
عاجل
نيبينزيا: الولايات المتحدة لن تحقق حلا عادلا في الشرق الأوسط بدون موافقة فلسطين

نائب لبناني يعلق من المستشفى على حادثة ضربه من قبل محتجين

أخبار العالم العربي

نائب لبناني يعلق من المستشفى على حادثة ضربه من قبل محتجين
Reuters
احتجاجات لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n909

أكد النائب اللبناني سليم سعادة، أنه بحالة جيدة، وذلك في معرض تعليقه على تعرضه لاعتداء من جانب محتجين أوقفوا موكبه، في محاولة منهم لمنعه من حضور جلسة نيابية لمنح الثقة للحكومة.

وقال النائب سعادة اليوم الثلاثاء، عبر حسابه في "تويتر" مرفقا بفيديو له من داخل المستشفى: "أنا منيح وشكرا للجميع لمحبة الناس كلها سوا شكرا".

إقرأ المزيد
تعرض نواب في البرلمان اللبناني للضرب أثناء توجههم لجلسة منح الثقة
تعرض نواب في البرلمان اللبناني للضرب أثناء توجههم لجلسة منح الثقة

واحتشد آلاف المتظاهرين اليوم، أمام مبنى البرلمان اللبناني وسط العاصمة بيروت، في محاولة لمنع النواب من حضور الجلسة النيابية العامة المقررة لمنح الثقة للحكومة، وترافقت الاحتجاجات مع مواجهات مع قوى الأمن، أسفرت عن سقوط جرحى.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين