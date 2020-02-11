مسؤولة روسية: خبراء روس يعدون تقريرا مفصلا حول أمن المطارات في مصر

أعلنت القائمة بالأعمال الروسي لدى مصر، سفيتلانا زوبوفا، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة تمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في مجال تعزيز أمن المطارات، وكذلك النقل الجوي في البلاد.

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وقالت زوبوفا، في تصريحات أدلت بها لوكالة "سبوتنيك": "من وجهة نظرنا، تمكنت السلطات المصرية مؤخرا، من إحراز تقدم كبير في مجال تعزيز الأمن بالمطارات والنقل الجوي​​​. لقد أكد متخصصونا هذا الأمر".

وأكدت أن القاهرة اتخذت تدابير فعالة لجعل الموانئ الجوية تتماشى مع متطلبات منظمة "إيكاو" (منظمة الطيران المدني الدولي).

ولفتت زوبوفا إلى أن: "روسيا تأخذ بالاعتبار هذه التغييرات الإيجابية، التي أتاحت لنا، على وجه الخصوص، الفرصة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع القاهرة في أبريل 2018".

وأشارت زوبوفا، إلى أنه بناء على نتائج التفتيش الذي أجراه خبراء روس في يناير من هذا العام، فإنهم سيعدون تقريرا مفصلا "لتدرسه الوزارات والإدارات الروسية المعنية، دراسة شاملة".

كما أوضحت المسؤولة الروسية، أنه "بالنظر إلى هذه الإجراءات، ما زال من الصعب الإجابة بوضوح عن السؤال المتعلق بالتوقيت المحدد لاستئناف الرحلات الجوية المستأجرة (التشارتر) بين روسيا والمنتجعات المصرية. نأمل أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن حركة الطيران المباشرة بين مصر وروسيا توقفت منذ نهاية أكتوبر عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص–321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" في الجو، فوق منطقة شمال سيناء المصرية، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل 224 راكبا إضافة إلى طاقم الطائرة.

وتمت استعادة الحركة الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة في أبريل 2018، إلا أن رحلات التشارتر الجوية إلى منتجعات البحر الأحمر لم تنفذ حتى الآن.

المصدر: RT