ريابكوف: اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التوتر في إدلب السورية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو وواشنطن تتواصلان بشأن الوضع المتوتر في إدلب بشمالي سوريا.

وأعربت موسكو في وقت سابق عن قلقها من تصعيد التوتر في إدلب نتيجة استمرار الأعمال القتالية هناك.

واحتد التوتر بعد مقتل جنود أتراك وإعلان تركيا سترد بقوة على الجيش السوري، إذا لم يوقف عملياته العسكرية ضد المسلحين في إدلب.

هذا وتراس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعا أمنيا في أنقرة، تناول الخطوات التي ستُتخذ ردا على هجوم شنه الجيش السوري ضد الجنود الأتراك في محافظة إدلب.

المصدر: وكالات