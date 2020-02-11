تعرض نواب في البرلمان اللبناني للضرب أثناء توجههم لجلسة منح الثقة

وصل عدد من النواب والوزراء اللبنانيين إلى مقر البرلمان للمشاركة في الجلسة النيابية اليوم على الرغم من المواجهات بين المحتجين وقوى الأمن رفضا لانعقادها ومنح الثقة للحكومة فيها.

وذكر مراسلنا أن رئيس الحكومة حسان دياب وصل إلى المجلس، كما وصل نواب التيار الوطني الحر إلى المبنى.

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ولفت مراسلنا إلى أن القوى الأمنية استخدمت قنابل الغاز بكثافة وسط بيروت، لتفريق المحتجين من أجل ضمان عبور مواكب النواب إلى البرلمان.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، أول الواصلين إلى مجلس النواب، إذ تمكن من الوصل على متن دراجة نارية.

كما وصل نواب آخرون إلى المجلس عبر سيارات أجرة.

وتعرض بعض النواب إلى الضرب وإلى الرشق بالبيض، ومنهم من تم نقله إلى المستشفى، مثل النائب سليم سعادة بعد تعرضة للضرب وتكسير سيارته من قبل المحتجين.

وزير الأشغال والنقل ميشال نجار وصل على متن دراجة نارية الى #مجلس_النواب.. فنان بالنقل 😀 pic.twitter.com/33mQha0CGx — fadi jouni (@fady_jouni) February 11, 2020

فيديو متداول عن تكسير سيارة احد النواب. لم يتم التأكد اذا كانت سيارة النائب سليم سعادة ولكن @ALJADEEDNEWS تحدثت عن معلومات تفيد الى نقل النائب الى المستشفى بعد إصابته اثر تكسير سيارته . لم يتم التأكد من الخبر بعد #لا_جلسة_لا_ثقة#ثلاثاء_الغضب#لا_ثقةpic.twitter.com/LW5I3uYqdZ — Shada Omar شدا عمر (@Shadaomar) February 11, 2020

بالمقابل امتنع نواب آخرون من حضور الجلسة، منهم مروان حماده، الذي قال: "لا حضور ولا ثقة .. القضية ليست قضية حكومة، بل عهد كساد وفساد وانحراف، عهد موبوء يجب أن يرحل".

كما أعلن النائبان فؤاد مخزومي ومحمد كبارة عن حجبهما الثقة عن حكومة حسان دياب، بالإضافة إلى غيرهم من النواب.

المصدر: وكالات