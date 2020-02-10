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الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب قرب قاعدة حميميم

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الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب قرب قاعدة حميميم
Sputnik DMITRY VINOGRADOV
منظمة "بانتسير إس" الروسية للدفاع الجوي في قاعدة "حميميم" (صورة من الأرشيف)
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن إسقاط وسائل الدفاع الجوي في قاعدة "حميميم" طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب.

وأوضح رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء يوري بورينكوف في بيان، اليوم الاثنين، أن وسائل الدفاع الجوي بقاعدة "حميميم" رصدت مساء أمس 9 فبراير، طائرتين مسيرتين تم إطلاقهما من الأراضي الواقعة تحت سيطرة المسلحين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

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وأضاف بورينكوف أن منظومة "بانتسير إس" للدفاع الجوي تصدت للهجوم الأول، القادم من جهة الشمال الشرقي، على بعد كيلومترين عن القاعدة. وتمت إصابة الهدف الثاني على بعد 6 كيلومترات عن القاعدة، والذي كان قادما من جهة الشمال الغربي.

وأكد المركز الروسي عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات جراء الهجومين، مشيرا إلى أن قاعدة "حميميم" تواصل العمل بشكل طبيعي.

المصدر: نوفوستي

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