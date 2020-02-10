 
مباشر
عاجل
مسؤول تركي: دمرنا مواقع الجيش السوري التي كانت مصدر الهجوم على قواتنا في إدلب

قائد عسكري إيراني: لا ننوي مهاجمة أحد وهدفنا إرساء الأمن في بلادنا

أخبار العالم العربي

قائد عسكري إيراني: لا ننوي مهاجمة أحد وهدفنا إرساء الأمن في بلادنا
مهر
قائد القوة الجوية للجيش الإيراني عزيز نصير زادة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8qq

أكد قائد القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني، عزيز نصير زادة، أن إيران لا تنوي لا الآن ولا فيما بعد أبدا مهاجمة أي بلد، ولكن سلاح الجو سيردّ بقوة على أي اعتداء إرهابي.

إقرأ المزيد
إيران: نمتلك السيطرة على صواريخ خارج الغلاف الجوي
إيران: نمتلك السيطرة على صواريخ خارج الغلاف الجوي

وقال زادة، في حديث له، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع ممثلي الملحقات العسكرية للدول الأجنبية المعتمدة في إيران، والذي عقد ابمناسبة الذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران: "إيران لا تنوي لا الآن ولا فيما بعد أبدا مهاجمة أي بلد"... القوات الجوية لجمهورية إيران الإسلامية في هويتها الجديدة بعد الثورة الإسلامية وطرد المستشارين العسكريين الأجانب والتغلب على العقوبات القاسية، قامت بتحديث جميع أسطول الطيران بمساعدة متخصصين تقنيين محليين، بما في ذلك تحسين الطائرات وصيانتها، وجاءت هذه الإجراءات بهدف إرساء الأمن لجمهورية إيران الإسلامية".

المصدر: مهر نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين