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الجيش الجزائري يدمر مخبأ للمسلحين بعد هجومهم على ثكنة عسكرية

أخبار العالم العربي

الجيش الجزائري يدمر مخبأ للمسلحين بعد هجومهم على ثكنة عسكرية
AFP FAROUK BATICHE
أفراد من الجيش الجزائري -أرشيف-
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دمرت قوات الجيش الجزائري، أمس الأحد، مخبأ يحتوي على 3 قنابل تقليدية ومولدين كهربائيين في مدينة عين الدفلى، في جنوب غرب العاصمة الجزائر.

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وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 فبراير 2020، بمنطقة جبل اللوح بعين الدفلى، مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على 3 قنابل تقليدية الصنع، ومولدين كهربائيين، بالإضافة إلى ألبسة وأغطية وأغراض أخرى".

وكان الجيش الجزائري أعلن عن إحباط هجوم انتحاري، أمس الأحد، استهدف أحد تمركزاته بولاية برج باجي مختار جنوبي البلاد، ذاكرا أن أحد أفراد القوات المسلحة قتل خلال صد العملية.

كما تقدم رئيس أركان الجيش الجزائري، اللواء السعيد شنقريحة، "بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه الطيبين"، مشيدا بيقظة أفراد القوة العسكرية لتمكنهم من إحباط الهجوم.

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية

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