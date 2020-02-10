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تحالف الصدر: لن نصوت على منح الثقة لعلاوي إلا بموافقة الشارع

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تحالف الصدر: لن نصوت على منح الثقة لعلاوي إلا بموافقة الشارع
AFP IRAQI PRESIDENCY MEDIA OFFICE
رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوي
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أفاد تحالف "سائرون" في العراق الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأثنين، بأنه لن يصوت على منح الثقة لرئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، إلا بموافقة الشارع.

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وقال النائب عن التحالف، سلام الشمري، في بيان صحفي إن "أغلب الكتل السياسية مصممة على موقفها المعلن، المؤكد بقرار برلماني، بضرورة خروج القوات الأجنبية، وخاصة الأمريكية من البلاد".

وأضاف أن "قرار البرلمان ملزم لرئيس الحكومة المكلف، وعليه أن يقدم على الخطوات المقبلة في هذا الأمر".

وأشار الشمري إلى أن "تحالف سائرون لن يصوت على منح الثقة (للمكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي) إلا بموافقة الشارع الذي يرفع شعارات تدعو لأن يكون العراق حرا مستقلا بسيادة كاملة ودون تدخلات خارجية".

وتابع أن "قوى المقاومة الوطنية مع الحل السياسي لمسألة خروج القوات الأمريكية بشكل خاص".

المصدر: RT

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