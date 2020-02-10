ترودو يناقش مع السيسي قضية مواطن كندي محتجز في مصر

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إنه أثار مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قضية مواطن كندي محتجز في مصر.

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وأضاف ترودو خلال إفادة صحفية في أديس أبابا، أمس الأحد، حيث يحضر اجتماع قمة للاتحاد الإفريقي: "ندافع دائما عن الكنديين الذين يواجهون مشكلات في كل أنحاء العالم.. نعم أثرت القضايا القنصلية في مصر مع الرئيس السيسي".

وألقت السلطات المصرية القبض على المهندس الكندي (من أصل مصري)، ياسر الباز، في مطار القاهرة قبل نحو عام، قرب نهاية رحلة عمل كان يقوم بها لمصر. ولم توجه له بعد اتهامات، وقالت أسرته من قبل لوسائل إعلام كندية إنها تشعر بقلق على سلامته.

وأوضحت أسرته العام الماضي أن جواز سفره صودر عندما كان يهم بركوب الطائرة عائدا إلى كندا، وأبلغه مسؤول مصري أنه مطلوب في تحقيق.

المصدر: رويترز