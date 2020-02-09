مصر.. قصر البارون إمبان يستعد لاستقبال زائريه (صور)

قام وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، اليوم الأحد، بزيارة إلى قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، لتفقد الأعمال النهائية لترميمه تمهيدا لافتتاحه في الأسابيع القادمة.

وتفقد وزير السياحة والآثار العربات والبوابات الالكترونية للقصر ونظام التأمين الالكتروني ونظم الإضاءة الخاصة بالعرض، وأعمال تجهيز شاشات العرض المالتيميديا culturama، ومنطقة الخدمات السياحية لخدمة الزائرين.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن القصر بعد افتتاحه سيأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي حين بدأ البارون إمبان في إنشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياه اليومية المعروفه في أوائل القرن العشرين، حيث تم عرض أحد عربات ترام مصر القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

كما تفقد العناني أعمال تجهيز شاشات العرض الإلكترونية culturama لعرض صور وأفلام وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة، وقصر البارون، وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي خلال ذلك الوقت.

ويشمل المعرض مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

يذكر أن قصر البارون مسجل بعداد الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وقد تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، على يد المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان.

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RT - القاهرة - ناصر حاتم