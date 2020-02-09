اجتماع في السويداء السورية يمنح مهلة لتسليم المخطوفين.. أو النار (صور)

شهدت محافظة السويداء في جنوب سوريا، اليوم الأحد، اجتماعا "نوعيا" لمواجهة عمليات الخطف والقتل والسرقة التي تشكل هاجسا للأهالي هناك.

وقرر الاجتماع الذي ضم عددا كبيرا من "قادة الفصائل ورجال الدين وأهالي السويداء"، بالإجماع، منح "الخارجين عن القانون" مهلة تنتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد "لإعلان توبتهم بشكل نهائي" وتحرير المخطوفين وإعادتهم سالمين، أو ستتم مواجهتهم بالنار، حسبما ذكرت صفحات إخبارية في المحافظة.

Facebook / شبكة أخبار السويداء بدقيقة

وعقدت الفصائل اجتماعها في مضافة سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا جنوب السويداء.

Facebook / شبكة أخبار السويداء بدقيقة

وتعيش المحافظة منذ سنوات حالة قلق نتيجة تزايد عمليات الخطف التي تنتهي بالقتل أو بالإفراج عن المخطوف بعد دفع مبالغ كبيرة جدا تقدر بعشرات ملايين الليرات، ولا تقتصر عمليات الخطف على سكان المحافظة بل استهدفت أيضا قادمين إليها.

Facebook / شبكة أخبار السويداء بدقيقة

وغالبا ما يشكو أهالي المحافظة من أن عمليات الخطف تتم دون عقاب وأن ملاحقة الخارجين عن القانون لم تفلح في ردعهم، سواء عبر جهود السلطات الحكومية أو عبر وجهاء المدينة، وذلك وسط انتشار السلاح وتعدد الفصائل، التي غالبا ما تدخل في صراعات فيما بينها يكون الخطف فيها إحدى وسائل تصفية الحسابات، إضافة إلى أعمال جنائية بحتة تهدف إلى الحصول على المال.

أسامة يونس

المصدر: RT