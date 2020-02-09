السعودية.. أم تنهي حياة رضيعتها دهسا وتصيب زوجها

توفيت، اليوم الأحد، طفلة في الشهر التاسع من العمر وأصيب والدها بكسور، بعد تعرضهما للدهس بسيارة تقودها والدة الطفلة أثناء وجودهم في شاطئ بيش، في منطقة جازان أقصى جنوب غربي السعودية.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "عكاظ"، فإن العائلة قدمت من خارج منطقة جازان، وأثناء تنزههم حاولت السيدة في العقد الثالث من العمر، قيادة السيارة لتخرج عن سيطرتها وتدهس طفلتها التي توفيت في موقع الحادث، بينما أصيب زوجها بكسور خطيرة.

وأضافت أن السيدة أصيبت بانهيار جراء الحادث.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان، بيشي صرخي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حادث دهس وقع في كورنيش بحر محافظة بيش، مضيفا أنه تم على الفور توجيه فرقة إسعاف للمكان.

وأفاد بأنه وعند وصول فرقة الإسعاف وجدت شخصا لديه إصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية له ونقله إلى مستشفى بيش العام.

وبخصوص الطفلة، فقد صرح بيشي صرخي بأنه وبحسب إفادة الموجودين في موقع الحادث، فإن الرضيعة تعرضت للدهس في نفس الحادث، ونقلت لمستشفى بيش قبل وصول فرقة الإسعاف.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية