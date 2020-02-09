 
مباشر

اتفاقية تجارية تربط بين "قطر للغاز" و"كويت شل"

مال وأعمال

اتفاقية تجارية تربط بين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8m4

وقعت شركة "قطر للغاز"، اليوم الأحد، اتفاقية طويلة الأمد مع شركة "كويت شل".

إقرأ المزيد
الغاز القطري يتدفق إلى الهند
الغاز القطري يتدفق إلى الهند
إقرأ المزيد
قطر تزيد إنتاجها من الغاز بفضل حقل تتقاسمه مع إيران
قطر تزيد إنتاجها من الغاز بفضل حقل تتقاسمه مع إيران

وجاء في بيان صحفي، نشرته اليوم شركة "قطر للغاز" على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن الاتفاقية بين الشركتين ستكون طويلة الأمد، وسيتم من خلالها توريد ما يقارب المليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، لتسليمها إلى دولة الكويت، اعتبارا من العام الحالي.

وتنوي الشركة زيادة إنتاجها إلى ما يقارب 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، حيث تعتبر قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي سياق آخر صرح صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، بأنه في ظل تدني أسعار النفط والغاز، يجب على دول الخليج العربي "التي تعتبر من أغنى دول العالم" أن تسرع في خطى الإصلاحات المالية، لكي لا تفقد ثروتها خلال الخمس عشرة سنة القادمة.

المصدر: وكالات

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عبد الناصر تنبأ بـ "صفقة القرن"!