اتفاقية تجارية تربط بين "قطر للغاز" و"كويت شل"

وقعت شركة "قطر للغاز"، اليوم الأحد، اتفاقية طويلة الأمد مع شركة "كويت شل".

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وجاء في بيان صحفي، نشرته اليوم شركة "قطر للغاز" على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن الاتفاقية بين الشركتين ستكون طويلة الأمد، وسيتم من خلالها توريد ما يقارب المليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، لتسليمها إلى دولة الكويت، اعتبارا من العام الحالي.

وتنوي الشركة زيادة إنتاجها إلى ما يقارب 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، حيث تعتبر قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي سياق آخر صرح صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، بأنه في ظل تدني أسعار النفط والغاز، يجب على دول الخليج العربي "التي تعتبر من أغنى دول العالم" أن تسرع في خطى الإصلاحات المالية، لكي لا تفقد ثروتها خلال الخمس عشرة سنة القادمة.

المصدر: وكالات