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سوريا.. بدء تطبيق مرسوم على أصحاب الوثائق أو الفواتير التي تثبت تعاملهم بغير الليرة

مال وأعمال

سوريا.. بدء تطبيق مرسوم على أصحاب الوثائق أو الفواتير التي تثبت تعاملهم بغير الليرة
Reuters
سوريا
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أكدت داخلية سوريا أن أي وثائق أو فواتير يتم ضبطها اعتبارا من يوم 9 فبراير وتثبت تعامل أصحابها بغير الليرة ولا تتضمن تاريخا سيطبق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أنه في إطار الجهود التي تبذلها الداخلية بالتنسيق مع الضابطة العدلية في مصرف سوريا المركزي، بملاحقة المتعاملين بغير الليرة والمتلاعبين بسعر صرفها تبين من خلال التحقيق في بعض المواضيع التي تم ضبطها وجود وثائق وفواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة لا تحتوي على أي تاريخ.

وأشارت الوزارة إلى أن أي وثائق أو فواتير يتم ضبطها اعتبارا من تاريخ اليوم وتثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية ولا تتضمن تاريخا محددا سيتم اعتبارها مؤرخة بعد تاريخ 19 يناير 2020، وبالتالي سيطبق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020.

وينص المرسوم التشريعي رقم 3 على تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.

المصدر: سانا

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