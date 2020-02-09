الصفدي يبحث مع وفد روسي الملف السوري والتعاون الثنائي

أجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، محادثات مع وفد روسي رفيع المستوى، ركزت على التعاون الثنائي بين البلدين والملف السوري، حسبما أفادت الخارجية الأردنية.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان أصدرته الوزارة، أن الصفدي بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكساندر لافرنتييف، "الخطوات التي يتخذها البلدان لتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات"، إلى جانب "التطورات في المنطقة وخصوصا الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".

وأكد الصفدي أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة في سوريا من خلال حل سياسي "يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ويحقق المصالحة الوطنية ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين لتستعيد سوريا دورها الرئيس في المنطقة".

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التعاون في محاربة الإرهاب باعتباره "عدوا مشتركا لا بد أن يعمل المجتمع الدولي على دحره عسكريا وأمنيا وأيديولوجيا".

كما شدد الطرفان على ضرورة العمل على تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري، وإيجاد الظروف الكفيلة بتشجيع العودة الطوعية للاجئين، "وأهمية الدور الروسي في هذا السياق أيضا".

وتابع البيان أن الوفد الروسي وضع الصفدي في صورة التطورات في الشمال السوري وفي محافظة إدلب، فيما أكد الصفدي "ضرورة العمل على خفض التصعيد وحماية المدنيين في المنطقة".

كما شدد الوزير الأردني على أهمية تحقيق تقدم في العملية السياسة، والتعاون على إنجاح عمل اللجنة الدستورية.

يذكر أن لافرينتييف وفيرشينين شاركا في مشاورات روسية تركية حول الوضع في إدلب السورية، في أنقرة، أمس السبت.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الأردنية