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لبنان.. مقتل اثنين من العسكريين خلال ملاحقة عصابة سرقة سيارات

أخبار العالم العربي

لبنان.. مقتل اثنين من العسكريين خلال ملاحقة عصابة سرقة سيارات
Reuters
عناصر من الجيش اللبناني- أرشيف
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قتل عنصران في الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إثر كمين نصب لدورة من الجيش كانت تلاحق عصابة لسرقة السيارات، في منطقة الهرمل شمال شرق لبنان.

وقال الجيش في بيان "إنه أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة مسروقة في محلة المشرفة ـــ الهرمل، تعرضت لكمين وإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة ثلاثة بجروح ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف سائق السيارة".

وكان الجيش اللبناني أعلن في الخامس من فبراير الجاري عن ملاحقة إحدى أكبر عصابات سرقة السيارات في البلاد، وقد ألقى القبض على اثنين من أفراد العصابة، حيث تبين أن بحوزتهما مواد مخدرة أيضا. 

كما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في الثالث من فبراير، القبض على عصابة كبيرة لسرقة السيارات بهدف نقلها إلى منطقة الهرمل الحدودية مع سوريا، ومنها إلى سوريا. 

المصدر: موقع الجيش اللبناني+ وكالات

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