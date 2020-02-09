 
مباشر

هبوط اضطراري لطائرة أردنية في الكويت

أخبار العالم العربي

هبوط اضطراري لطائرة أردنية في الكويت
RT @RoyalJordanian
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8km

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، عن هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية الأردنية، وذلك بسبب خلل فني.

وأضافت الإدارة، في بيان اليوم الأحد، تلقت RT نسخة منه، أن برج المراقبة تلقى بلاغا عن وجود خلل فني في طائرة، طالبت بالهبوط في مطار الكويت الدولي.

وأوضح البيان أن الطيران المدني اتخذ الإجراءات اللازمة، حيث هبطت الطائرة بسلام في أرض المطار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عبد الناصر تنبأ بـ "صفقة القرن"!