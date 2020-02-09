المحكمة العسكرية الجزائرية تستأنف محاكمة شقيق بوتفليقة وحنون والجنرالين توفيق وطرطاق

أفاد مراسلنا في الجزائر، بانطلاق جلسة محاكمة مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة ومديري جهاز المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

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وأشار مراسلنا، اليوم الأحد، إلى أن المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب الجزائر، كانت قضت في سبتمبر الماضي، بالسجن 15 عاما لكل من سعيد بوتفليقة، والفريق محمد مدين المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات، واللواء بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية في رئاسة الجمهورية سابقا، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمتي "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة".

وتأتي جلسة اليوم، بعد قبول المحكمة طلب الاستئناف في الأحكام الصادرة في سبتمبر.

وأشار المراسل إلى أن ناصر بوتفليقة حضر جلسة المحكمة، بصفته فردا من عائلة بوتفليقة وليس كشاهد، بينما حضر محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية والطيب بلعيز وزير العدل الأسبق والمستشار السابق بالرئاسة، كشاهدين.

ولفت مراسل RT في الجزائر إلى أن مدير المخابرات السابق بشير طرطاق غاب عن جلسة المحاكمة، من دون أن يتوفر مزيد من التفاصيل حول الأمر.

المصدر: RT