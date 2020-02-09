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السيسي: مستعدون لاستضافة قمة إفريقية لمكافحة الإرهاب

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السيسي: مستعدون لاستضافة قمة إفريقية لمكافحة الإرهاب
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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن استعداد القاهرة لاستضافة قمة إفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب.

وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، قال السيسي إنه على استعداد لبحث ترتيبات هذه القمة مع رئيس جنوب إفريقيا، الذي تسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي، مؤكدا إدراك بلاده لأهمية هذه القمة وذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية.

ودعا الرئيس المصري إلى "التشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وهذه القوة المقترحة، بمعرفة مجلس السلم والأمن الإفريقي وهيئة لجنة المكتب الفنية للدفاع، على أن تعرض على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت".

المصدر: RT + اليوم السابع

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