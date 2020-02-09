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العراق يتضامن مع جهود الصين لمكافحة انتشار "كورونا"

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العراق يتضامن مع جهود الصين لمكافحة انتشار
Reuters
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أبدى رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، تضامن بلاده مع جهود القيادة الصينية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

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وذكر بيان لمكتب عبد المهدي: "رئيس الحكومة المستقيل بعث إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة رئيس الوزراء، لي كه شيانغ، برقية أعرب فيها باسمه ونيابة عن الشعب العراقي عن تضامنه مع الصين قيادة وشعبا في مواجهة فيروس كورونا".

وبحسب البيان، أكد عبد المهدي "ثقته العالية بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة ونجاحها في اتخاذ الإجراءات التي تحد من خطرها على الشعب الصيني الصديق".

وأشار عبد المهدي إلى أن "العراق يقف مع جمهورية الصين وبقية الدول ومنظمة الصحة الدولية لدعم جهود منع انتشار هذا المرض ولتوفير العلاج الفعال للقضاء عليه".

وأكد "اعتزازه بالعلاقات العراقية الصينية والرغبة بزيادة التعاون لما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويعزز فرص النمو والازدهار".

المصدر: RT

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