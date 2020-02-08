عون: دول عدة عبرت عن رغبتها في مساعدة لبنان

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، إن دولا عدة في مقدمتها فرنسا، أبدت رغبتها في مساعدة لبنان.

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وأضاف خلال مقابلة مع مجلة "فالور أكتويال" الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه في اتصال هاتفي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن الاتصال كان مناسبة للحديث عن الأزمة الراهنة في لبنان.

يذكر أن حكومة لبنان اعتمدت يوم الخميس خطة إنقاذ تهدف لإخراج البلاد من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تواجهها منذ عقود.

محتجون في شوارع بيروت

ميدانيا، خرج محتجون بعد ظهر اليوم، في العاصمة بيروت وجابوا عددا من شوارع العاصمة قبل التوجه إلى المجلس النيابي للإعلان عن عدم ثقتهم بحكومة حسان دياب تحت شعار "لا ثقة" و"لن ندفع الثمن".

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وانطلقت المسيرة الأولى من منطقة الشفروليه في بيروت وجابت عددا من شوارع العاصمة، بمواكبة أمنية، قبل أن تتوقف قرب المجلس النيابي، فيما انطلقت المسيرة الثانية من أمام وزارة الداخلية في شارع الحمرا ببيروت، بمواكبة أمنية، وتوقفت قرب مصرف لبنان لبعض الوقت.

وندد المحتجون بالسياسات المالية تحت عنوان "لا ثقة بالحكومة" و"لن ندفع الثمن" وهتفوا ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل أن تتوقف المسيرة قرب المجلس النيابي، كما حمل المحتجون الأعلام اللبنانية وأعلنوا عدم ثقتهم بالحكومة الجديدة، مطالبين بانتخابات نيابية مبكرة.

ودعا المحتجون للنزول إلى محيط المجلس النيابي يوم الثلاثاء المقبل لمنع انعقاد جلسة المجلس النيابي المخصصة لمناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة على أساسه.

يذكر أن المجلس النيابي سوف يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلسة نيابية لمناقشة البيان الوزاري.

المصدر: وكالات