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الخارجية التركية: المباحثات مع الوفد الروسي حول إدلب ناقشت خطوات تعزيز العملية السياسية في سوريا

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الخارجية التركية: المباحثات مع الوفد الروسي حول إدلب ناقشت خطوات تعزيز العملية السياسية في سوريا
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن المباحثات مع الوفد الروسي حول الوضع في محافظة إدلب السورية، التي جرت في أنقرة اليوم، ناقشت خطوات تعزيز العملية السياسية في سوريا.

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وقال متحدث باسم الخارجية التركية: "جرت في أنقرة مباحثات استغرقت 3 ساعات، بين وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سيدات أونال، ووفد روسي رأسه نائب وزير الخارجية سيرغي فيشينين، إلى جانب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف".

وأضاف أن الوفدين ضما ممثلين عن وزارتي الخارجية للبلدين وعسكريين واستخباراتيين. 

وتابع قائلا إن "الطرفين بحثا الوضع في إدلب، فضلا عن الخطوات اللازمة لدفع العملية السياسية إلى الأمام".

وختم المسؤول التركي بالقول، إن المجتمعين اتفقوا على مواصلة المباحثات في الأسبوع القادم. 

يتبع..

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