السفارة الأمريكية في طرابلس تحذر طرفي النزاع الليبي من استئناف الأعمال القتالية

أعربت السفارة الأمريكية لدى طرابلس، اليوم السبت، عن قلقها إزاء تقارير عن تخطيط طرفي النزاع الليبي لاستئناف الأعمال القتالية، محذرة من تبعات ذلك.

وقالت بعثة واشنطن الدبلوماسية في طرابلس، في بيان نشر على حسابها في "تويتر" إن سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند، "يحذر من تجدد العمليات العسكرية" في البلاد.

وأضاف البيان: "تتابع السفارة الأمريكية بقلق التقارير الموثوقة التي تفيد بأن هناك عمليات عسكرية هامة يتم التخطيط لها من قبل القوات التابعة لكل من القوات المسلحة العربية الليبية وحكومة الوفاق الوطني في المستقبل القريب"​​​.

1/3 سفير الولايات المتحدة نورلاند يحذر من تجدد العمليات العسكرية

8 فبراير 2020



تتابع السفارة الأمريكية بقلق التقارير الموثوقة التي تفيد بأن هناك عمليات عسكرية هامة يتم التخطيط لها من قبل القوات التابعة لكل من القوات المسلحة العربية الليبية وحكومة الوفاق الوطني في المستقبل القريب pic.twitter.com/KFW619ZrZy — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) February 8, 2020

وتابعت: "سواء كانت عدائية أو استباقية، فإن مثل هذه الأعمال تنتهك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في برلين"، مضيفة: "ندعو الأطراف ومؤيديها من الخارج إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الأعمال، ومضاعفة دعم الحوار الأمني الذي تيسره الأمم المتحدة في جنيف في محاولة للوصول إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار".

واستضافت العاصمة الألمانية، في 19 يناير الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، حضره زعيما طرفي النزاع الليبي، وهما رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا)، فايز السراج، وقائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر. وحدد المؤتمر ترتيبات تمهد لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، من بينها تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة بين الطرفين.

المصدر: سبوتنيك