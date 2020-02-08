مصر تتابع حادث مصرع وإصابة 6 صيادين في غرق قارب صيد بالمياه الدولية في البحر الأحمر

قالت الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن قنصلية بلادها في جدة تابعت عن كثب تطورات حادث غرق قارب صيد سعودي، كان على متنه 6 صيادين مصريين، نجم عنه مصرع ثلاثة منهم وإصابة 3 آخرين.

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وأفادت الخارجية بأن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، ياسر محمود هاشم، تواصل فور علمه بوقوع الحادث مع السلطات السعودية وأرسل ممثلا عن القنصلية إلى موقع الحادث للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وذلك أثناء تلقيهم العلاج حتى خروجهم جميعا من المستشفى.

وأضافت أنه تابع مع الجهات المعنية عملية البحث عن الضحايا الثلاث، حتى تم انتشال جثثهم وإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الخارجية مواصلة متابعة حصول المصابين والمتوفين على كامل حقوقهم ومستحقاتهم، متقدمة بخالص العزاء إلى أسر المتوفين.

كما تقدمت الوزارة بالشكر إلى السلطات السعودية على الجهود المبذولة في التعامل مع هذا الحادث الأليم.

المصدر: RT