انطلاق "رحلة الرحمة" من مطار صنعاء إلى الأردن وعلى متنها 23 مريضا

انطلقت ثاني رحلات "الجسر الأممي" لعلاج اليمنيين في الخارج، اليوم السبت، من مطار صنعاء الدولي، إلى العاصمة الأردنية عمان، على أن تتبعها رحلتان إضافيتان إلى عمان والقاهرة.

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وغادرت ثاني رحلات الجسر الطبي الجوي الذي تسيره الأمم المتحدة للمرضى اليمنيين للعلاج في الخارج، عبر مطار صنعاء الدولي الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وسط اليمن، بعد يوم من تأجيلها.

وأفاد مصدر مسؤول في مطار صنعاء، بأن 23 مريضا من المصابين بأمراض مستعصية و25 مرافقا لهم، غادروا على متن طائرة أممية بوينغ 737 متجهين إلى العاصمة الأردنية عمان​​​.

وأضاف أنه من المقرر أن تتبع الرحلة، أخرى مماثلة إلى كل من عمان والقاهرة.

وكانت الأمم المتحدة دشنت الاثنين الماضي، الجسر الجوي الطبي عبر مطار صنعاء، برحلة أقلت 7 مرضى بينهم أطفال مصابون بالفشل الكلوي، و7 مرافقين إلى عمان.

وأكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أمس أن تأجيل "رحلة الرحمة" الثانية كان لأسباب فنية.

ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، منذ أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء الدولي، وأوقف كافة الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.

المصدر: سبوتنيك