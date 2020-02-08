سوريا تشارك في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي

أكد رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، أن "صفقة القرن" تفرض على الأمة العربية تعزيز المقاومة لإفشال المخططات التي تستهدف قضاياها المركزية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال صباغ في كلمته خلال الاجتماع الطارئ الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في عمان تحت عنوان "دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة قضية العرب والمسلمين": "صفقة القرن التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنودها مؤخرا أثبتت مجددا التحالف العضوي بين واشنطن وكيان الاحتلال الإسرائيلي وعداءها المستحكم للأمة العربية الأمر الذي يفرض على هذه الأمة تعزيز المقاومة لإفشال المخططات التي تستهدف قضاياها المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

ولفت صباغ إلى أن "صفقة القرن تمثل حلقة في إطار المحاولات المستمرة للإدارات الأمريكية المتعاقبة وكيان الاحتلال الغاصب لتصفية القضية الفلسطينية، وفتح الباب واسعا أمام تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، شرق تسيطر عليه أمريكا ويكون مركزه كيان الاحتلال وضحيته الأمة العربية العريقة التي قدمت للحضارة الإنسانية إسهامات عظيمة بنى الغرب على أساسها فكره المعاصر".

وشدد صباغ على وجوب إيجاد موقف عربي فاعل للتصدي للتمادي الأمريكي الإسرائيلي على الحقوق العربية والذي يشكل خطرا على حاضر الأمة ومستقبلها وضرورة تصدي البرلمانيين العرب للازدراء الأمريكي للشرعية الدولية والتأكيد على قراراتها ويأتي في المقدمة، "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولا سيما حق العودة وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

المصدر: سانا