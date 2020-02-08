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الكويت تناشد المواطنين تأجيل سفرهم لسنغافورة بسبب فيروس كورونا

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الكويت تناشد المواطنين تأجيل سفرهم لسنغافورة بسبب فيروس كورونا
Reuters
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ناشدت سفارة الكویت لدى سنغافورة الیوم مواطنیها الراغبین في السفر إلى سنغافورة تأجیل خطط سفرھم بعدما أعلنت الحكومة السنغافوریة رفع حالة التأھب للدرجة البرتقالیة بسبب فيروس "كورونا".

ودعت السفارة في بیانها المواطنین الكويتيين الراغبین في السفر إلى سنغافورة، التریث حتى تھدأ الأوضاع، فیما طالبت الكویتیین الموجودین حالیا في سنغافورة بسرعة المغادرة وعدم البقاء إلا للضرورة القصوى.

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وشددت السفارة على ضرورة متابعة التعلیمات الصادرة من السلطات السنغافورية المحلیة والالتزام بإجراءاتھا وتجنب الذھاب إلى الأماكن المزدحمة والمجمعات التجاریة.

وأضافت السفارة أن ھذه هي المرة الأولى التي ترفع وزارة الصحة السنغافوریة درجة التأھب إلى ھذه الحالة الحرجة منذ 17 سنة بعد إصابة 33 شخصا في سنغافورا بفیروس (كورونا المستجد)، بینھم عشرة أشخاص لم یزوروا الصین.

المصدر: كونا

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