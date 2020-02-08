 
مباشر

العراق.. القبض على عصابة تركية حاولت سرقة محال ذهب

أخبار العالم العربي

العراق.. القبض على عصابة تركية حاولت سرقة محال ذهب
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8ds

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، اعتقال 4 مواطنين أتراك حاولوا سرقة محال بيع المصوغات الذهبية.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة: هناك 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق
الأمم المتحدة: هناك 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق

وذكر بيان للشرطة: "بعد ورود معلومات حول وجود 4 متهمين دخلوا إلى إقليم كردستان من تركيا حاولوا سرقة محال لبيع المصوغات الذهبية في قضاء سيد صادق، وبعد الحصول على أوامر قضائية، بدأت عملية مراقبة المتهمين".

وأضاف: "تمكنت قوات شرطة قضاء سيد صادق من القبض على المتهمين متلبسين بالجرم المشهود، وصادرت سيارة وعددا من معدات الحفر وبعض المستلزمات الأخرى التي بحوزة المتهمين".


وأشار البيان إلى أن "المتهمين الأربعة حاولوا سرقة عدد من محال بيع المصوغات الذهبية والفرار إلى تركيا، لكن قوات الشرطة تمكنت من إحباط مخططهم واعتقالهم جميعا وإحالتهم إلى قاضي التحقيق".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة يمنع قطع كلمة الجعفري