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الجيش التركي يعزز نقاط المراقبة بإدلب بناقلات جند مدرعة

أخبار العالم العربي

الجيش التركي يعزز نقاط المراقبة بإدلب بناقلات جند مدرعة
Reuters
صورة أرشيفية
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عزز الجيش التركي نقاط مراقبته في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا عبر تزويدها بناقلات جند مدرعة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، وصلت ناقلات قادمة على متن شاحنات من ولايات عدة، إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي البلاد.

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وأشار إلى أنه تم إنزال الناقلات من الشاحنات، وتوجهها نحو نقاط المراقبة التركية في إدلب بشمالي سوريا، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب شمالي سوريا.

المصدر: الأناضول 

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