مصدر عسكري لـRT: الجيش السوري يسيطر على قرى حوير العيس وتل التباريز والطحش في ريف إدلب

أفاد مصدر عسكري لـRT، الجمعة، بأن الجيش السوري استعاد السيطرة على قرى حوير العيس وتل التباريز والطحش في ريف إدلب، شمال غربي سوريا.

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يأتي ذلك، في وقت أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، الجمعة، بأن "قوات الجيش السوري وسعت نطاق سيطرتها بريف حلب الجنوبي بعد عمليات مكثفة واشتباكات عنيفة مع إرهابيي جبهة النصرة أسفرت عن تحرير قريتي زيتان وبرنة".

ولفتت إلى أن "الجيش لاحق الإرهابيين باتجاه بلدة العيس بريف حلب الجنوبي بالإضافة إلى ضرب تحركاتهم ومحاور انتشارهم على مشارف الطريق الدولي، حلب - حماة".

يأتي ذلك، تزامنا مع تعزيز أنقرة قواتها في شمال غربي سوريا، حيث أرسلت اليوم نحو 150 عربة عسكرية تضم قوات كوماندوز، وأسلحة وعتادا، إلى نقاط المراقبة التركية في الأراضي السورية، وعددها 12 نقطة.

وكانت دمشق أعلنت مساء الخميس، عن دخول قوات من الجيش السوري إلى مدينة سراقب الاستراتيجية الواقعة جنوب شرق منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب البلاد.

المصدر: RT