 
مباشر

مقتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

مقتل شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
RT
لحظة إصابة الشاب بدر نضال أحمد نافلة قبل إعلان وفاته في مستشفى طولكرم الحكومي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8ao

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن شابا فارق الحياة إثر إصابته بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي بالرقبة، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي قرب طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة أن الشاب بدر نضال أحمد نافلة، لفظ أنفاسه متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في بلدة قفين شمال طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية.

ووصل الشاب إلى مستشفى طولكرم الحكومي بعد عصر اليوم، إثر إصابته بجروح حرجة للغاية بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي بالرقبة، وقد عملت الطواقم الطبية على السيطرة على النزيف قبل أن يعلن عن وفاته.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مواقف طريفة في حضرة بوتين