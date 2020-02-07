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السيسي يقوم بزيارة مفاجئة لعزبة الهجانة ويلبي طلب سيدة مسنة

أخبار العالم العربي

السيسي يقوم بزيارة مفاجئة لعزبة الهجانة ويلبي طلب سيدة مسنة
RT
السيسي يقبل رأس السيدة
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قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4.5 في طريق السويس.

السيسي يقوم بزيارة مفاجئة لعزبة الهجانة ويلبي طلب سيدة مسنة
RT
السيسي يلتقي سيدة في عزبة الهجانة
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السيسي يطالب بإنقاذ آلاف المصانع والشركات

وأكد الرئيس المصري على ضرورة استغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعناه عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من 3 مليون نسمة، وذلك من خلال إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية.

وأمر الرئيس المصري باستقطاع مساحة من إحدى الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة، وكذلك إجراء عمليات رصف الطرق المحيطة لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية.

السيسي يقوم بزيارة مفاجئة لعزبة الهجانة ويلبي طلب سيدة مسنة
RT
السيسي في عزبة الهجانة

وصادف تواجد إحدى المواطنات من الباعة المتجولين، حيث أمر بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها وكذلك بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.

السيسي يقوم بزيارة مفاجئة لعزبة الهجانة ويلبي طلب سيدة مسنة
RT
الرئيس المصري في عزبة الهجانة

وعزبة الهجانة من المناطق المهملة في مصر منذ عشرات السنين، ولم يقدم لها أي نوع من الخدمات وتنتشر فيها العشوائية وتفتقد للبنية التحتية.

المصدر: RT

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