تعليق حركة السفن في ميناء العقبة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة البحرية الأردنية، الجمعة، تعليق حركة السفن في خليج العقبة لمدة محدودة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

إقرأ المزيد

وقال مدير عام الهيئة محمد السلمان، إنه تم توقيف حركة السفن صباحا، لمدة محدودة نتيجة للأمطار التي شهدها خليج العقبة وارتفاع منسوب موج البحر، لافتا إلى أن السفن والبواخر والقوارب الصغيرة منعت من مغادرة المنطقة.

وأضاف أن الهيئة أرسلت رسائل تحذيرية لكل السفن الراسية في خليج وشواطئ العقبة للحفاظ على سلامتها، في الوقت الذي كانت تتم فيه عملية دخول وخروج البواخر بحذر نتيجة ارتفاع منسوب أمواج البحر.

وأوضح السلمان أن هذا الإجراء يحدث في كل موانئ العالم عندما تضطرب الحالة الجوية حفاظا على سلامة المواطنين أولا والبواخر وأرصفة الموانئ والمنشآت الوطنية في العقبة، لافتا إلى أن الهيئة أنشأت غرفة طوارئ لتنسيق التواصل الدائم بين جميع الأطراف والجهات البحرية في العقبة والعاصمة عمان.

ويشهد خليج العقبة منذ ساعات الفجر الأولى رياحا متوسطة الشدة، حيث فعلت جميع الجهات المعنية بالمدينة خطة الطوارئ.

المصدر: بترا