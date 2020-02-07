لأول مرة.. كواليس تنشر عن السادات لحظة افتتاحه "قناة السويس" بعد حرب أكتوبر (فيديو)

كشف المصور المصري المعروف محمود عبد السميع، عن كواليس لأول مرة تخص الحياة الشخصية للزعيم المصري الراحل محمد أنور السادات.

إقرأ المزيد

وأضاف خلال لقاء معه على قناة "صدى البلد"، أنه قام بتصوير السادات بعد افتتاحه قناة السويس وتشغيلها للملاحة بعد انتصارات أكتوبر 1973، موضحا "أنهم أرادوا تصوير الرئيس السادات في عمق البحر عندما كان يقوم بالإعلان عن عودة الملاحة في قناة السويس وتوجه المخرج عنان نديم بالنداء للرئيس السادات حتى يلتفت إليهم وبالفعل قاموا بتصويره".

وتابع محمود عبد السميع، "أنه أثناء تسليم مدينة العريش كان يجلس السادات مع القادة على المنصة وكان يريد أن يلتقط جميع المتواجدين في القاعة الرئيسية وقام بالتسلق على سور حتى يقوم بالتقاط جميع المتواجدين على المنصة الرئيسية".

وأشار إلى أنه رافق الرئيس السادات في العديد من المواقف، لدرجة أنه تم منعه من الدخول إلى إحدى المناسبات فصرخ وقال: "يا ريس بيدخلوا الأجانب والمصريين لا"، فأمر السادات على الفور بدخوله لتصوير الحدث.

وأشار عبد السميع، إلى أن "الرئيس السادات كان يفهم جدا في فن التصوير، وأكثر من الرئيسين مبارك وعبد الناصر حبا للتصوير".

المصدر: صدى البلد