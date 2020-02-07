مصر تستعد لضم طائرة جديدة إلى أسطولها الجوي

تستعد شركة "مصر للطيران" لاستلام أولى طائراتها الجديدة من طراز إيرباص A320neo، ضمن الصفقة التي تعاقدت عليها في عام 2017.

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وتصل أول طائرة جديدة لمصر للطيران من طراز إيرباص A320neo إلى القاهرة، بعد انتهاء كافة إجراءات تسلميها بمصنع إيرباص بفرنسا إلى الشركة الوطنية، لتكون الأولى ضمن 8 طائرات من نفس الطراز سوف تصل تباعا خلال هذا العام 2020 للانضمام إلى أسطول الشركة.

وأجرت الشركة العالمية إيرباص، أواخر يناير الماضي وأول فبراير الجاري، رحلات تجريبية للطائرة الجديدة A320neo في مدينة تولوز، وذلك قبل تسلميها إلى مصر للطيران، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من إجراءات التسلم وضمها إلى أسطول الشركة الوطنية داخل مصنع في فرنسا.

وطائرة مصر للطيران الجديدة بمقاعد لـ150 إلى 180 ‪راكبا، ومزودة بمحركات الجيل الأخير، وجنيحات الجناح الطرفية، توفر استهلاك الوقود بنسبة 15%، كما أن هيكل الطائرة صنع من مواد جديدة مثل المواد المركبة وسبائك ألومنيوم أكثر من ذي قبل، مما ساعد على تخفيض الوزن وبالتالي استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أنه سوف يقلل من تكاليف الصيانة

المصدر: وسائل إعلام مصرية