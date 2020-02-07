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مراسلنا: مظاهرات شمال الخرطوم بسبب انعدام الخبز

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مظاهرات شمال الخرطوم بسبب انعدام الخبز
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أفاد مراسلنا بانطلاق مظاهرات في مدينة عطيره شمالي العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة، وإغلاق بعض الشوارع الرئيسية احتجاجا على انعدام الخبز.

يذكر أن مدينة عطبره شهدت انطلاق شرارة الثورة في ديسمبر 2018 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

مراسلنا: مظاهرات شمال الخرطوم بسبب انعدام الخبز
مراسلنا: مظاهرات شمال الخرطوم بسبب انعدام الخبز

المصدر: وكالات

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