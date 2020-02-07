مراسلنا: مظاهرات شمال الخرطوم بسبب انعدام الخبز

أفاد مراسلنا بانطلاق مظاهرات في مدينة عطيره شمالي العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة، وإغلاق بعض الشوارع الرئيسية احتجاجا على انعدام الخبز.

يذكر أن مدينة عطبره شهدت انطلاق شرارة الثورة في ديسمبر 2018 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

لجان مقاومة اتبرا



عطبره بالأمس تتريس لكل الشوارع وقفل للكبري (مدخل عطبره)

تصعيييد ، تصعيييد (خزلنا رداءة الانترنت عن النقل المباشر) ...

ويتواااصل التصعيد حتى سقووط الوالي (زيل الكيزان وراعي الفساد)...



ملحوظة :



اليوم بدون عيش في عطبرة ...#ما_بحكمنا_العسكرpic.twitter.com/kIpRZBEzRG — Salma | سلمى 🦋 (@salma1siddig) February 7, 2020

المصدر: وكالات