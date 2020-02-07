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مصر.. سائق متهور يدهس ضابطا والشرطة تطارده وسط القاهرة

أخبار العالم العربي

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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على سائق صدم ضابط مرور بسيارته وفر هاربا بميدان الأوبرا بمنطقة وسط البلد.

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وتمكنت الشرطة المصرية من القبض على الهارب بعد مطاردته، فيما نقل الضابط المصاب لمستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقى الرعاية الصحية.

وجاءت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة إخطارا بوجود مصاب بأحد الميادين بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين إصابة الضابط بالإدارة العامة لمرور القاهرة، الرائد عمرو محارب بكسور وكدمات  أثناء محاولته إيقاف سيارة فصدمه قائدها وفر من المكان.

وقام رجال الأمن بمساعدة الأهالي بمطاردة وضبط السائق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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